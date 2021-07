Nå er det klart: Det blir Sommerfillan

Nyheter

Sommerfillan har blitt arrangert årlig siden 2004, med unntak av i fjor.

- Stadig mer av samfunnet gjenåpnes og kommunelegen har godkjent planene våre. Sommerfillan er et høydepunkt for mange, særlig barn og unge. Det er derfor med stor glede at vi kan fortelle at det blir Sommerfillan igjen i år, sier Ann Kristin Kjerringvåg Willmann på vegne av Fillan handelsstand.