Nyheter

Stadig flere turister ser ut til å oppdage Øyregionen.

På Sula treffer lokalavisa den fransk-norske familien Doval som har valgt seg Frøya som reisemål i år.

- Vi ville til et sted vi aldri hadde vært før og lette etter et fint sted, uten for mange turister, smiler Kristin Doval og tilføyer at de har gjort et godt valg.

- Her er det trivelig, fredelig og vi slipper å gå i kø.