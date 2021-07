Nyheter

Sist lokalavisa var på Sula, var eieren og driveren av Terna Brygge, Ola Flyum, fortvilet over at hans gode venn og kjøkkensjef Evaldas Zumeris ikke fikk komme inn i landet.

- Jeg tror jeg kan snakke for alle som driver restaurant lokalt, at det ikke går uten arbeidskraft fra utlandet. Vi har ikke folk som vil eller er kvalifiserte nok. Det er utfordrende, sier Flyum.