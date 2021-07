Ei har brukt pensel, den andre kamera. Det ble det kunstutstillinger av.

Nyheter

Heidi Baardsgaard har forlengst tapt hjertet sitt til Halten. Siden hun og mannen Thomas var vertskap for Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne for første gang på midten av 90-tallet, har de kommet tilbake gang på gang. Enten som ferierende, eller som frivillig vertskap for andre tilreisende.