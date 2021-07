Hekta på grønt

Nyheter

I en liten hage midt i Fillan har Bangon Tøften fra Thailand bygd seg to provisoriske, og to vanlige drivhus, i tillegg til flere felt ute i hagen der hun dyrker urter, chili, aubergine og andre grønnsaker. Noe for å gi eller selge til venner som ferdigdyrkede planter eller grønnsaker, noen for å bruke selv. Vi tok henne med til hageparadiset på Helgebostad der hun fikk plukke fra et rikt utvalg for å lage wok.