Nyheter

Forleden dag var frilanser Ingvar Klingenberg innom lokalavisa.

Klingenberg bor midt i bushen i det indre av Kvenvær som han sier selv, og med seg har han et ekkelt bilde.

Bildet viser at han har fått seg et stort, rødt utslett øverst på låret, og det etter flåttbitt.