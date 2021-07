Avsluttet vikingtida-prosjektet med "viking-dag"

Nyheter

Torsdag 10. juni dro 4. - 6. trinn på Knarrlagsund oppvekstsenter på skoletur til Fjellvær Gjestegård.

I hjemmeskoleperioden i fjor hadde vi et større prosjekt om vikingtida, og vi hadde en plan om å avslutte dette prosjektet med et besøk hos Anne Brit Berg på Fjellvær Gjestegård for å lære enda mer.

Som mange andre planer lagt i perioden etter mars i fjor, måtte også denne planen utsettes. Men rett før sommerferien lot den seg gjennomføre. Anne Brit hadde skreddersydd et opplegg til oss, og det ble virkelig en innholdsrik dag! Elevene fikk leke og prøve konkurranser fra vikingtida, og vi fikk måle krefter i alt fra kastekonkurranse til skyting med pil og bue.

Det var ikke bare fysisk vi fikk brynet oss, for vi ble også utfordret til å smake på ting som var vanlige i vikingtida. Vi fikk smake te kokt på granskudd og vi fikk selv være med å plukke og tilberede spiselige vekster som vokste rundt om på gården. Skvallerkål, brennesle og groblad ble forvellet i smør og buljong og servert på deilig hjemmelaget flatbrød.

Noen jenter ble helt oppslukt av å male korn, og stod en hel time og malte byggryn om til mel. Deretter fikk de koke byggmelsgrøt av melet og fersk kumelk. Vi hadde en spennende, lærerik og annerledes dag hos Anne Brit, og anbefaler andre skoleklasser å ta turen til Fjellvær Gjestegård.

(Innsendt)