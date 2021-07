Derfor bør du behandle terrassen

Nyheter

I dag selges mest trykkimpregnert treverk som brukes som terrassebord. Det er treverk som er satt inn med en behandling som skal motvirke råte og gjøre terrassen mer holdbar. Men for mange er ikke dette nok. Vi vil jo også at terrassen skal se pen ut over tid. Så spørsmålet blir: − Hva skal vi behandle terrassen med, og hvilke produkter finnes?