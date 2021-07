Klokka 12 kimet klokkene over Øyregionen

Nyheter

Klokka 12 markeres tiårsdagen etter terroren i Oslo og på Utøya ved mange av kirkene i Øyregionene. Fra klokka 12 og i fem minutter ringer kirkeklokkene ved Sletta kirke, i Fillan kirke, Nordbotn kirke, Kvenvær kirke, Hitra kirke, Sandstad kirke og Forsnes kapell.

- Som en del av lokalsamfunnet er kirken med på å bære sorgen og de vonde minnene, men også håpet, skriver Hitra kirkelige fellesråd på sin Facebook-side.

I Sletta kirke vil det samtidig være åpen kirke fra klokka 12 og det blir anledning til å tenne lys. Ordføreren vil legge ned blomster inne i kirkerommet, og organist Anne Grethe Øydna spiller musikalske innslag.

Det er ti år siden terrorangrepene i Oslo og på Utøya. I en serie korte dokumentarer tilpasset barn og unge,

Innsikt:

En nyprodusert serie av korte dokumentarer gir både ungdom, som var for unge til å forstå den gangen, og andre en innsikt hva det var som skjedde før, under og etter den 22. juli 2011. I videoene forklarer vi hva som skjedde både i regjeringskvartalet og på Utøya. Vi tar for oss oppveksten til terroristen, og vi viser hvordan det norske samfunnet reagerte på terroren.

Fikk du med deg denne? Asgeir fra Frøya mistet sin kjære datter på Utøya