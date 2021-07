Langtidssykemeldt? Lite nettverk? Ny på Hitra? Da kan dette tilbudet passe deg

Nyheter

Mandag 2. august starter Psykisk helse på Hitra opp et nytt tilbud for folk som kjenner på ensomhet.

Treffet #sosial mandag foregår i lokalet til Hitra frivilligsentral i Fillan og retter seg mot voksne i alderen 18 til 50 år.

- Det kan passe for folk som er langtidssykemeldte, nye på Hitra eller de som ikke har et stort nettverk her, men ønsker seg et fellesskap, sier fagleder for den psykiske helsetjenesten på Hitra, Guro Aabakken.

Det tilbys fellesmåltid under treffene. Ellers skapes innholdet av de som tar i bruk tilbudet, legger Aabakken til.