Sulværingens sykehusopplevelser gikk viralt

Leserinnlegget vi har gitt tittelen "- Jeg er dypt takknemlig. Men!! Hvorfor trengte jeg og flyttes rundt så mye?" har i skrivende stund blitt lest hele 12.487 ganger siden det ble publisert tirsdag kveld. Det har dessuten en gjennomsnitts lesetid på over 4 minutter og tallene viser at folk stort sett leser hele innlegget.

I tillegg kommer de som har lest innlegget i papiravisa. Innlegget har fått god hjelp til å bli spredt med 91 delinger på Facebook.

I leserinnlegget beskriver sulværingen Kjell Oskar Olsen hvordan hans møte med helsevesenet var da han ble alvorlig syk.

- Innlegget er velskrevet og treffer tydelig noe som mange er opptatt av. Det er viktig at slike hverdagsbeskrivelser, som dette kan sies å være, får oppmerksomhet inn i valgkampen, sier redaktør i lokalavisa, Bjørn Lie Rønningen.

Lokalavisa tar mål av seg å være en viktig debattplattform i uken framover også, selv om det er stortings- og ikke lokalvalg. Redaktøren ber både politikere og «vanlige folk» om å skrive sin mening om det man er opptatt av. Utgangspunktet bør være lokalt.

- Det er godt å se at avisene fortsatt er en debattplattform med svært stor rekkevidde, og spesielt når det oppstår et samspill mellom vanlige medier og de sosiale mediene, som i dette tilfellet, sier han.





-Det er ikke et distriktsopprør, heller tvert imot

Når vi tar kontakt med Kjell Oskar Olsen og forteller han om tallene sier han har at det er hyggelig å høre.

-Det er jo hyggelig at noen leser det en skriver. Mange sier det er godt skrevet. Kanskje er det det, eller så er det mange som har vært igjennom det jeg opplevde.

Sulværingen forteller at han har fått mange tilbakemeldinger på innlegget.

-Ja, mange på Facebook. Og så er det noen som vil bruke det politisk som et "distriktsopprør" osv. Men dette er jo ikke et distriktsopprør, heller tvert imot, sier Kjell.

Han mener han er heldig som bor i havgapet.

-Et helikopter med lege henter meg og redder livet mitt. Det er bedre å bli akutt syk på Sula enn på Heimdal. Dette var ikke et politisk innlegg, men nå er det valg. Jeg mener sykepleiere bør få bedre lønn og betingelser. Det er kanskje en politisk mening, men jeg tror alle parti vil støtte meg i det, men en dag er valget over og hva skjer da? sier Kjell. Nå er han hjemme igjen og nyter sommeren på Sula.

-Jeg har nettopp hatt besøk av fem tidligere elever, og vi har kosa oss sammen. Så ja! jeg har det veldig bra nå!

Minneord nesten på topp

Redaktøren sier det er sjelden at åpne saker i lokalavisa går så bra som Olsens innlegg. Tendensen har i lengre tid nemlig vært at pluss-sakene generelt blir mer lest enn de åpne i lokalavisa. Men det finnes også flere unntak.

Ser vi på de tre siste årene er leserinnlegget til Olsen helt opp på topp ti blant de mest leste sakene i Hitra-Frøya. Koronasaker og alvorlige ulykker topper listen sammen med to minneord, hvor det ene er lest hele 46.963 ganger.

"På søndag kveld, etter at RBK atter engang ikke hadde vunnet en fotballkamp, kom en smilende dame inn på det fine rommet mitt og fortalte noe beskjemmet at jeg måtte forlate rommet. Jeg ble trillet ut og strategisk plassert utenfor heisene. Der ble jeg innhyllet i skjermbrett. Skjermbrettene ga ikke innsyn for de under 1,60 cm. De over kunne kaste hastige blikk over brettene og der lå jeg" skriver han og beskriver sine dager som kasteball mellom avdelinger, rom og sykehus.

