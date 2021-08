Alle uten koronapass må testes før konsert-start

Nyheter

På grunn av koronarestriksjonene må festivaldeltakere testes før man får slippe inn på årets utgave av Frøyafestivalen. Unntaket er hvis man er fullvaksinert eller har hatt korona innen de siste seks månedene.

- For å slippe inn så mange som vi har tenkt, så må vi gjøre det sånn, forteller Frøyafestivalen-arrangør Hallbjørn Stenhaug. Han er allerede i full sving med forberedelsene før festivalen går av stabelen fra torsdag neste uke.

Stort testselskap

Ifølge Stenhaug har de vært i kontakt med mellom 10-12 selskaper for å gjennomføre hurtigtestingen, men ingen møtte kapasitetskravene arrangøren kom med. Dermed havnet kontrakten til en av Europas største testfirma, Valida Health, som sikter seg inn på en testkapasitet på 100 personer i timen.

- De var de eneste som hadde kapasitet til å ta unna så mange hurtigtester som vi har sett for oss. Vi er usikre på hvor mange vi er nødt til å teste, fordi vi ikke vet hvor mange av billettkjøperne som har koronapass. Men nå har vi kapasitet til å ta unna ganske mange, sier Hallbjørn Stenhaug.

Den aller største delen av kostnadene er det staten som betaler, slik som ved andre offentlige arrangement med hurtigtesting før adgang.

Arrangøren presiserer at det lønner seg å møte opp tidlig for testinga, siden man må vente 20 minutter før testsvarene kommer. Dermed er det null vits i å møte opp rett før arrangementet begynner, ifølge Stenhaug.

- Da risikerer man å gå glipp av konserten man har kjøpt billetter til.

Det vil også være ekstra kø ved inngangen, siden hver enkelt må vise ID samt koronapass eller testresultat.

- Effektivt QR-system

Arrangør Hallbjørn Stenhaug har store forventninger til årets Frøyafestival, og frister med den ene storkonserten etter den andre. Noe nytt fra i år er måten drikken serveres på:

- For å unngå at man må stå i kø og kjøpe bonger, er det lagt opp til et QR-kodesystem der hvert bord har en egen kode man scanner med mobilen. Der får man opp menyen, man betaler, også kommer en av våre servitører bort med drikken. Det er både effektivt og smittevernmessig trygt, opplyser Stenhaug.





Arrangøren ramser opp en rekke annen praktisk informasjon:

Personer under 12 år trenger ikke testes før adgang.

Testen foregår på Siholmen i et telt foran brannstasjonen.

Testen kan tas tidligst 24 timer før arrangementet starter.

Alle med D-nummer eller norsk personnummer testes gratis. For dem som ikke har dette, koster testen 550 kroner.

Dette opplyser de som testtider:

Onsdag klokken 13:00-15:00 og klokken 17:00-19:40

Torsdag klokken 13:00-15:00 og klokken 17:00-19:40

Fredag klokken 13:00-15:00, klokken 17:00-18:40 og klokken 19:30-20:40

Lørdag klokken 10:00–14:00, klokken 15:00-18:10 og klokken 19:00-21:30