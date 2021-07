Nyheter

Kari Anita Furunes leder for hovedutvalg for utdanning i Trøndelag fylkeskommune ble invitert av partifelle Lars P Hammerstad til å stå på stand i Fillan under SommerFillan. De benyttet også anledningen til å besøke Guri Kunna videregående for å høre mer om utbyggingsplanene og se på behovet ved skolen på en befaring.