Sommerjobb på brannstasjon -Arbeidsdagen avhenger av været

Sebastian Vollan (16) fra Dolmøya, har jobbet på Fillan Brannstasjon de tre siste ukene gjennom Hitra kommunale ordning Sommerjobb for Ungdom. Her har han fått litt utløp for sine ferdigheter. -Jeg liker å drive med fysisk arbeid der jeg kan bruke kroppen, liker ikke å sitte bak skolebenken.