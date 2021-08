Vil bedre dekninga flere steder på Hitra med millionprosjekt

Nyheter

Flere gjester ved Vågen camping på Inn-Hitra har etterlyst mobildekning i området i en årrekke. Dette ble for alvor et tema da en mann i 60-årene omkom i en dykkerulykke i fjor sommer. Da måtte Steinar Meiningen, som hadde kontakten med nødsentralen, løpe opp og ned mellom kaia og resepsjonen der fasttelefonen hang, for å få livredningsinstrukser.