1.100 hitterværinger over 18 år har ennå ikke meldt seg til sin første vaksinedose, melder Hitra kommune. Også Frøya kommune anslår at over 1.000 voksne frøyværinger ennå ikke er vaksinert. Dermed er det over 2.000 øyværinger som ikke er koronavaksinert.