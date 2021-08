Nyheter

Uvitende om hvilken sjeldenhet som stadig svirret over dem inne på det nedlagte fiskemottaket på Halten, var det mange som så det sjeldne svartrødstjert-paret. For svartrødstjerten er en skikkelig sjeldenhet her i landet. Det anslås at det bare er mellom ti og tretti par i landet hver sommer, og ornitologer og andre fugleinteresserte blir alltid begeistret om de stifter bekjentskap med denne nokså sky arten.