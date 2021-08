Studie viser at mye kaffedrikking reduserer sjansen for prostatakreft

Nyheter

En ny studie utført i Nord-Amerika, Europa og Japan viser at det fins en mulig sammenheng mellom hvor mye kaffe man drikker og risikoen for å utvikle prostatakreft. Studien ble først publisert i tidsskriftet BMJ og viser at sannsynligheten for å utvikle prostatakreft blir redusert med 1% for hver kopp kaffe man drikker daglig.