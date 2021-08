Transportfirma vokser - men lavere fortjeneste

Nyheter

Frøya-Hitra Transportservice omsatte i fjor for 7,880 millioner kroner. Dette er 800.000 mer enn året før. Regnskapstallene for 2020 viser at tross omsetningsøkning, gikk fortjenesten ned. Driftsresultatet ble på 17.,000 kroner, mot 418,000 i 2019.