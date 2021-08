Unge voksne møter til vaksinering. Men fortsatt gjelder oppfordringen

Nyheter

Begge kommunene oppfordrer spesielt de i aldersgruppen 18 til 44 år til vaksinere seg denne uken, siden denne aldersgruppen har færrest vaksinerte.

Sist uke skrev lokalavisa om at kommunene ønsket seg flere bookinger av timer fra unge voksne.

Kommuneoverlege Ingrid Kristiansen i Frøya forteller at mange valgte å vaksinere seg i forrige uke:

- Fra uke 30 til uke 31 så vi en økning i aldersgruppen 25-39 fra 38 til 52 %, så det var veldig bra! Bare en liten økning i gruppen 40-44 fra 68 til 72% for første dose.

På Hitra var det fra uke 31 til 32 en økning på seks prosent i aldersgruppen 18-24 år, åtte prosent i aldersgruppen 25-39 år, og tre prosent økning i aldersgruppen 40-44 år.

Ulik prioritering

- Det er nå viktig at vi alle tar et tak for å øke vaksinedekningen på Frøya. Vi ser at de mellom 25-44 år har lavest vaksinedekning, og denne andelen ønsker vi å få økt de neste ukene, skriver Frøya kommune på sine nettsider.

De lover også at de som ikke har fått første dose ennå, vil prioriteres sammen med de som skal ta andre dose.

På Hitra vil det fra neste uke bli slutt på prioriteringen av de som skal ta første dose.

- Dersom du enda ikke har bestilt time til dose 1, oppfordrer vi til å gjøre det nå. I innspurten av sommeren har regjeringen nå skaffet flere doser til distriktskommunene, inkludert Hitra kommune. Det betyr at uke 32 blir siste uke der dere som skal ha første dose blir prioritert. Beslutningen er tatt med bakgrunn i den vaksinedekningen vi har per i dag og antall vaksinedoser vi får i neste uke. Dette er også i tråd med regjeringens nasjonale mål om 80 % vaksinedekning, skriver Hitra kommune på sine nettsider.





Vaksinering torsdag og fredag

Denne uken tilbyr både Frøya og Hitra kommuner vaksinering torsdag . Frøya kommune vil også vaksinere fredag.

Fra denne uken er det også mulighet til å vaksinere seg med andre dose tidligere enn 12 uker etter første dose. Nå er det seks uker etter første dose som gjelder.

På Hitra kan time bestilles på helsenorge.no. Torsdag er det også mulig å vaksinere seg uten å bestille først, mellom 15 og 16.

På Frøya bestiller time på timebestilling.remin.no/froya, eller SMS til 90154389.