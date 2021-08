Utformer servicesenter ved Fv. 714 Lakseveien

Nyheter

- Området er regulert fra før, men det har kommet til en del nye elementer. Nytt er at det tas høyde for en brannstasjon. Det skal også reguleres for en gang- og sykkelvei fra fylkesveien ned til Krokstadøra., forteller arealplanlegger Stig Atle Moe i ON arkitekter og ingeniører til Hitra-Frøya.