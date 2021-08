Se valgdebatten live nå

Nyheter

Hvordan sikrer vi trønderske eksportverdier i framtida?

Syv trønderske stortingskandidater er på rundtur for å lære om kystnæringene. De har besøkt flere bedrifter både på Frøya og Hitra. I dag kl 11.00 inviterer NHO Trøndelag, Blått Kompetansesenter og Hitra-Frøya til valgdebatt, direkte fra Hitra.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Høyre og Fremskrittspartiet stiller med listetopper i Trøndelag.

Hvordan skal vi utvikle næringslivet for framtiden? Hva skal til for å skape attraktive, lønnsomme og bærekraftige arbeidsplasser i distriktene? Hvordan gjør vi distriktene tilgjengelig for flyt av både folk og varer? Og hva skal egentlig til for å forvalte næringsareal og naturressursene våre på en bærekraftig og lønnsom måte?

I debatten løftes flere sentrale tema i årets valgkamp; havbruk, utdanning og riktig kompetanse i bedriftene, arealtilgang, skatt, EØS-avtalen og godstransport på sjø.

I panelet stiller

Kirsti Leirtrø (Ap)

Heidi Greni (Sp)

Ask Ibsen Lindal (MdG)

Jon Gunnes (V)

Dag Willmann (H)

Sivert Bjørnstad (Frp)

Debatten ledes av Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, og strømmes direkte på NHO Trøndelags Facebookside

I dag fortsetter programmet på Hitra. Her er tema grønn energi og transport til sjøs. Hele turneen i øyregionen avsluttes med en debatt som vil bli strømmet her på lokalvisas sider fra klokka 11 fredag.