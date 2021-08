Tjente godt på fiske

Nyheter

Fiskebåtrederiet Vigrunn AS, som eies av Andre og Karl Inge Vikan på Frøya, omsatte for 11,236 millioner kroner i 2020. Det er en økning på over 3,5 millioner fra året før. Regnskapet viser at selskapet satt igjen med et driftsresultat på hele 3,768 millioner kroner.