Carina sto fram som alkoholiker. Blir møtt av en strøm av positiv støtte

Carina Strupstad Lervik (45) sto fram som alkoholiker i et stort intervju med lokalavisa denne uka. I kommentarfeltet under saken på lokalavisas Facebook-side strømmer det nå inn med støtteerklæringer til hitterværingen.

Posten er farget med over 250 hjerter og omsorgs-symboler og har i skrivende stund rundt 80 kommentarer.

Mange øyværinger har i kommentarfeltet hyllet Carina for åpenheten og ønsker henne lykke til i kampen mot rusavhengigheten.

«Du e tøff som står fram med din sterke historie, Carina! Aill respekt t dæ og masse lykke til!,» skriver en.

̧«Det gjør inntrykk. Kanskje du er med å redde flere som sliter med rus. Lykke til,Carina. Jeg heier på deg,» skriver en annen.

Trenger du noen å snakke med? Hitra kommune og Frøya kommune har gått sammen om en døgnbemannet støttetelefon/samtaletelefon for befolkningen i Øyregionen. Hit kan du ringe om du trenger noen å snakke med.

Du kan også få hjelp til videreformidling til legevakt, legen din eller psykisk helsetjeneste.

Telefonen er bemannet av ansatte ved Interkommunal Oppfølgingstjeneste og er betjent alle dager, 24 timer i døgnet. Telefonnummer: 480 49 260

Andre hjelpenummer: Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (døgnåpen) Mental helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpen) Kirkens SOS Krisetelefon: 22 40 00 40 (døgnåpen)

Carina fant trøst i rødvinen: - Å være alkoholiker er lite sosialt akseptert. Å være kvinne med alkoholproblem er enda mer skambelagt Carina har opplevd flere utfordringer i livet enn de aller fleste. Nå er hun klar til å fortelle sin historie, og har kommet godt i gang med å ta tak i egne problem.

Carina har opplevd flere utfordringer i livet enn de aller fleste og var nå klar for å dele sin historie. om rusen og om ønsket om en edru tilværelse igjen.

- Jeg kan nesten ikke huske hvordan det føles, men jeg er veldig innstilt på å få livet mitt tilbake, sier hun.

45-åringen har kommet godt i gang med å ta tak i egne problem, men fortalte også åpent om de mange utfordringene, også skammen. - Å være alkoholiker er lite sosialt akseptert. Å være kvinne med alkoholproblem er enda mer skambelagt, sa hun.

