Jevn omsetning på fiske

Nyheter

Fiskebåtrederiet Haltenfisk AS, ved Håvard Sørgård, Mausund, omsatte i fjor for 3,258 millioner kroner. Regnskapstallene viser at selskapet har ligget i overkant av 3 millioner i omsetning de tre siste årene. Driftsresultat for 2020 ble på 132.000 kroner.