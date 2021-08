Koronasmittet var på festival. 68 satt i karantene

Nyheter

Frøya kommune melder onsdag kveld om én ny korona positiv innbygger.

- Denne har ukjent smittekilde. I alt 68 nærkontakter er satt i karantene. Smittesporing er i gang med å kontakte disse og alle vil kontaktes per telefon eller SMS i løpet av kvelden, skriver beredskapsledelsen sent onsdag kveld.

- To klasser ved Guri Kunna skolested Frøya testes 20.8 og 23.8 istedenfor karantene jamfør de nye testkriteriene. Alle elever får informasjon om gjennomføring fra Guri Kunna VGS. Den smittede var tilstede på Dyrøyfestivalen 14.8. Alle som er definert som nærkontakter blir kontaktet av smittesporingsgruppen direkte, skriver kommunen.

Alle øvrige deltakere (også vaksinerte) skal bestille test på denne lenken https://timebestilling.remin.no/ i morgen fredag 20.8 og være i karantene inntil negativ test.

- Smittesporing har ikke kapasitet til å kontakte alle, men vil sjekke av de som bestiller seg time til test. De som ikke bestiller seg test i morgen, blir kontaktet av smittesporingsgruppa for testing. Vi har oversikt over de som har bestilt billetter. Dersom noen har bestilt for andre i sitt navn, er det viktig at dere kontakter arrangør for informasjon. Alle deltakere skal uavhengig av testing i morgen fredag ha lav terskel for testing dersom det tilkommer symptomer, skriver beredskapsledelsen.