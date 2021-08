Hva skal den lille alpakkaen hete?

Nyheter

Torsdag ble det for første gang født en alpakka på Frøya.

Det var Hanne Våbenø og Hans Petter Rabben på Flatval som skaffet seg to av disse eksotiske husdyrene sist vinter. Både Desiree og Gitta var drektige da de kom, og det var Desiree som torsdag var først ut med å føde sin cria, som alpakkaenes avkom heter.

Alpakkaene som beiter på Flatval får mye oppmerksomhet, og det siste døgnet har det vært ekstra mange nedom for å se på på den nyfødte.

- I går ble det nesten kaos. Det var mange som ville se, forteller Hans Petter.

Han synes det hadde vært artig om lokalavisas lesere kan være med og bestemme navnet på den lille criaen.

Han forteller at det er noen forutsetninger som må følges.

- Det ble en hingst, så det må få et mannsnavn. Og siden vi starter ei stamtavle med denne, så bør den ha et navn på A. Men det går an at den får flere navn, bare det første begynner på A. Og så kan det gjerne være litt eksotisk, sier Hans Petter.

Har du forslag til navn på tidenes første frøyafødte alpakka, så sendt det til lokalavisa på e-post: post@hitra-froya.no, eller skriv det i kommentarfeltet på vår facebook eller instagram-posting.