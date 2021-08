Nyheter

- Det å kunne søke om pass i nærmiljøet er et viktig servicetilbud. Nå etableres ordning med passbuss. Det er en innovativ løsning som gjør at vi ivaretar de høye internasjonale kravene til hvordan pass utstedes, samtidig som vi ivaretar befolkningens behov for å få pass, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H).