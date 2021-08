Nyheter

Nå klokka 14 tirsdag signerer ordførerne i Hitra, Frøya, Nærøysund og Trondheim kommune det de kaller en en unik marin samarbeidsavtale. Avtalen, som blir signert under årets Aqua Nor messe i Trondheim, har som målsetning å styrke omdømmet og markedsføre regionen. Den åpner for nye muligheter til å styrke marin sektor i regionen.