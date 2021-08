Takker av Birgith prest

Nyheter

Sist søndag tok en nesten fullsatt Sandstad kirke avskjed med vår sokneprest Birgith Østnes som nå fortsetter sin tjeneste i Heim og Hemne sokn. Det ble en flott avskjed og rammen rundt det kunne ikke være bedre.

Birgith prest fikk oppleve noe av det beste hun vet, å ta imot små barn til dåp og høre fengende marsjer fra Strand seniorbrass som stilte opp i kirka denne dagen og ga en ekstra honnør til vår avholdte prest.

Med fem barnedåper, korpsmusikk og god stemning ble det en absolutt verdig avskjed og før alle forlot kirka, takket menigheten av med stående applaus til sin avholdte prest. Ja, akkurat da ble den ellers veltalende presten helt målløs.

I et selskap seinere på dagen fikk Birgith også takketaler fra både fellesråd og ikke minst med en flott avskjedstale fra ordfører Ole Haugen som takket henne av i tjeneste på Hitra.

I kirka ga prost Dagfin Thomassen en varm og vel fortjent takkehilsen til Birgith og vi tillater oss å gjengi den her i sin helhet.





Kjære Birgith!

Jeg husker godt da du for tre år siden ringte og sa at nå blir Jonne og jeg pensjonister og flytter til Hemne. Har du behov for vikarer, må du si fra. Akkurat da var det ledig diakonstilling på Frøya, og vi hadde en krevende situasjon her på Hitra. Dere fikk noen timer til å vurdere dette, og endte med å søke på stillingene. Siden har du vært her i større eller mindre prosenter av hel stilling. Nå er du ved veis ende her på Hitra etter eget ønske, men vi får likevel beholde deg i prostiet fordi du allerede om en ukes tid starter som fung.sokneprest i Hemne og Heim sokn. Det er jeg glad for!

I dag skal vi takke deg. Jeg pleier å si at takk er et kort ord; fire bokstaver og en stavelse, men det varer lenge. Jeg takker deg fordi du har gått inn i tjenesten som prostiprest og fung.sokneprest her i soknene på Hitra med all den gode og brede kompetanse du har og likedan med alle de gode egenskapene du er utrustet med. Du er en solid forkynner, du er administrator, du evner å snakke med ungdom på en måte som gjør at de blir glad i deg. Og endelig vet jeg at du er god å ha for mennesker i sorgens tid.

Du sparer deg ikke, Birgith! I starten ble det svært lange dager da du pendlet fra Hemne. Heldigvis fikk du etterhvert bo i tjenesteboligen på Fillan, slik at reiseavstanden ble minimal. Du er lojal. Jeg kan stole på deg. Du søker råd når du kjenner på at dette er det greit at prosten får vite om og mene noe om.

Mange mennesker er blitt glad i deg her ute. Det vil denne dagen og ordene du vil få fortelle tydelig. De har satt pris på deg både i råd og stab. Forkynnelsen din, som jeg av naturlige årsaker ikke har hatt anledning til å lytte til, er det mange gode tilbakemeldinger på. Jeg håper de har sagt det til deg underveis; i alle fall gjør jeg det i dag: Du er

•Vennlig

•Viktig

•Modig

•Dyktig

Når jeg takker av prester pleier jeg også si farvel og på gjensyn. Det gjør jeg til deg også. Far vel videre nå, sammen med Jonne, fuglene og hundene til hjemmet deres som står og venter i Hemne. Jeg unner deg å komme dit. Og så på gjensyn i Hemne og Heim. Du starter på allerede 1. september. Her er det ikke mange hvileskjær. Og der er du ventet!

Gode Birgith! Takk for tjenesten så langt. For velvilje og trofasthet, for medarbeiderskap som har bragt like til vennskap. Jeg ønsker deg alt godt videre i det jeg sier a dieu – på gjensyn.

Av prost Dagfinn Thomassen i avskjedsgudstjenesten for sokneprest Birgith Østnes i Sandstad kirke søndag 22. august.