Får besøk av den mestvinnende fotballtrikseren gjennom tidene

Nyheter

4. - 5. september er det igjen duket for Tine fotballskole i Hitra idrettspark.

Dette er den 15. gangen at det arrangeres Tine fotballskole på Hitra, for gutter og jenter i alderen 6 til 12 år.

Instruktører under fotballskolen vil være spillere fra HFKs G19-lag og damer- og herrer senior.