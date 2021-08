Frøyværinger fikk endelig sykle Birkebeinerrittet igjen

Nyheter

Kolbjørn Jektvik reiste sørover for å sykle i spissen for en gjeng med frøyværinger. De var lystne på å konkurrere igjen ettersom det aller meste av terminfestede sykkelritt de to siste årene har blitt avlyst. Torbjørn hadde ikke sett for seg at det skulle bli slik da han reiste heim fra Birken høsten 2019. Åtte måneder senere kom koronaen, og den har satt det meste på vent.