Veksler mellom å møtes på hverandres skole

Nyheter

1. august ble Fillan skole og Kvenvær oppvekstsenter knyttet sammen som en administrativ enhet.

Fillan skole har i mange år tatt imot elever fra Kvenvær på mellomtrinnet.

- At vi nå får til et godt samarbeid allerede på småtrinnet, vil være til berikelse sosialt og faglig for både elever og ansatte, sier rektor Hege Østmark i en pressemelding.

- Kvenværselevene trivdes godt i rollen som vertskap

Fillan skole og Kvenvær oppvekstsenter har nå en ordning hvor de veksler mellom å treffes på hverandres opplæringsarena.

- Målet er blant annet å skape gode og trygge relasjoner i og med at elevene skal bli en felles klasse når de starter på 5. trinn.

Da 4. trinn hadde sin første læringsøkt på Kvenvær, hadde de stasjonsarbeid hvor praktisk matematikk og kunst og håndverk var i fokus, forteller Østmark videre.

- Elevene fra Fillan syntes dagen var både spennende og lærerik, og kvenværselevene trivdes godt i rollen som vertskap.