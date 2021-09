Måtte rydde veibanen, stengte tunnelen

Nyheter

Statens vegvesen Vegtrafikksentralen har stengt Frøyatunnelen fordi mannskaper må ut og rydde opp løse gjenstander i veibanen. Klokka 11:05 melder Vegtrafikksentralen at entreprenør er på vei og at det ventes at stenginga blir kortvarig.

Klokka 11:30 var det ikke lenger stenge-varsel for Frøyatunnelen, men klokka 11:52 oppdaterer veivesenet igjen med at tunnelen blir kortvarig stengt på grunn av oppryddingsarbeid.

Fikk du med deg denne da tunnelen var langvarig stengt i begynnelsen av august? - Bør være enkelt å gjøre noe med, mener Halgeir Hammer.