Pensjonisten Bertel går inn som ny sokneprest

Nyheter

Etter at Hitras tidligere sokneprest Birgith Østnes flyttet til Hemne for å fortsette sin tjeneste der, er det nå avklart hvem som kommer som ny sokneprest. 74 årige Bertel Aasen går inn som fungerende sokneprest inntil det blir ansatt ny prest her ute, forteller prost Dagfinn Thomassen til HF.

Bertel Aasen er godt kjent med arbeidet på Hitra fra før, da han har fungert som prostiprest og vikariert her ute gjennom flere år. Den spreke "pensjonisten" er klar for å gå inn i de fleste oppgavene i prestetjenesten her ute. Han har vært presentert for resten av staben tidligere i år og det er allerede etablert et godt samarbeid med resten av de ansatte ved kirkekontoret.

Ny prestestilling satt på vent

Det er ikke utlyst noen ny prestestilling for Hitra ennå i følge prost Thomassen.

- Biskopen har bestemt at soknepreststillingen på Hitra ikke lyses ut med det første. På denne bakgrunn har prosten engasjert Bertel Aasen som fungerende sokneprest, i første omgang fram til nyttår. Bertel er godt kjent i menighetene på Hitra, og han går inn i de fleste oppgavene som tilligger soknepresten, bortsett fra fellesrådet hvor jeg selv vil møte, forteller prost Dagfinn Thomassen.

Det vil bli en innsettelse av Aasen som sokneprest under gudstjenesten i Fillan kirke søndag 12. september kl. 11, opplyser kirken.