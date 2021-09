Må vente over to uker på legetelefon - med stikkende smerter i magen

Nyheter

Hitra kommune har i lengre tid hatt for få fastleger. Frem til nå har Hitra legekontor vært besatt av fire fastleger, mens det er vedtatt politisk at det skal være seks. I tillegg har to fastleger vært borte på grunn av henholdsvis etterutdanning og fødselspermisjon. De gjenværende faste legene og vikarer har derfor måttet dele på over 1.100 pasienter uten fastlege.