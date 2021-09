Starter konfirmasjonstida

Nyheter





Bertel kan love et innholdsrikt konfirmantår som inneholder alt fra start med sosial samling i Dolmsundet Fritidspark, der det vil være mange spennende konkurranser og leker der ungdommene skal samarbeide i team, til konfirmantleir og undervisningstimer på Hitra misjonshus.

Det er den nye presten, Bertel Aasen, som vil ha ansvaret for neste års konfirmanter på Hitra og han har lang erfaring med arbeid blant ungdom, og nå gleder han seg til å få ansvaret for hitterungdommene.





Leir på Sula

For å få en oversikt over de som ønsker kirkelig konfirmasjon inviteres det til innskriving i Hitra Misjonshus i Fillan tirsdag kveld kl 18.30. Det er åpent for både konfirmanter og foreldre som da vil få mer informasjon om konfirmantåret.

Det er også mulig å melde seg på digitalt på kirkens nettsider.

Det samme gjelder på Frøya som allerede har hatt sitt informasjonsmøte for nye konfirmanter og tar imot påmelding digitalt.

På Frøya er det også planlagt konfirmasjonsleir til Sula helgen 24.-26.september.

Datoene klare

-Det vil bli konfirmantpresentasjoner i de fire kirkene som skal ha konfirmasjon i løpet av oktober og neste års konfirmasjon er allerede planlagt forteller Aasen. Da håper kirken at det går som normalt igjen etter en periode med korona og mange restriksjoner.

Datoene for neste års konfirmasjoner er også satt. Det er planlagt konfirmasjonsdager i fire av kirkene på Hitra i neste år. Dette er;

Hitra kirke lørdag 30. april

Sandstad kirke søndag 1. mai

Fillan kirke lørdag lørdag 7. mai

Nordbotn kirke søndag 8. mai

Alle konfirmasjonene starter klokka 11.00