Nyheter

Drosjeeierne tilknyttet Trøndertaxi i hele Trøndelag vil fra torsdag klokka 12 legge ned all kjøring av skoleelever. Ett forhandlingsmøte mandag kveld ga ikke resultatet drosjeeierne ønsket. Adresseavisen fortalte i går om drosjeeierne på Innherred som i et brev til Trøndertaxi har beskrevet følgene av avtalen som er inngått. Drosjesjåfører tjener ned mot 80-90 kroner timen på skyssing av skolebarn. Drosjeeierne varslet at hvis deres krav ikke ble innfridd vil de legge ned all skolekjøring torsdag klokka 12.