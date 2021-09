Nyheter

Ole Th. Sandvik AS omsatte for 17,8 millioner i 2020. Dette er en nedgang fra året før da de omsatte for 20,9 millioner. Men regnskapet til bygningsfirmaet i Sandvik på Frøya viser at selskapet fikk et større overskudd på drifta i 2020. Driftsresultatet ble på 2,239 millioner, mot 1,580 millioner året før.