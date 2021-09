- Bli med på årets viktigste miljødugnad

Nyheter

For femte året på rad inviterer Hold Norge Rent til en hel uke med frivillig opprydding. Hver dag i løpet av uka oppfordres alle til rydding langs elver, innsjøer og strender, på holmer og øyer og under vann. Målet er å engasjere flest mulig til å bli med ut å rydde søppel.

- Frivillig rydding er en folkebevegelse, og de frivillige har gjort en enestående innsats siden Strandryddedagen ble arrangert for første gang i 2011, sier prosjektleder for opprydding hos Hold Norge Rent, Heidi Gromstad.





21.400 aksjoner

Ifølge folkeforskningen er det gjennomført over 21 400 ryddeaksjoner og minst 8 400 tonn søppel er ryddet langs norske strender de siste ti årene.

- Likevel er det mye søppel å finne langs norske strender, og forsøpling er fortsatt et stort problem. Derfor er det viktig med en stor mobillisering under Strandryddeuka, både blant privatpersoner, organisasjoner, kommuner og bedrifter, sier Gromstad.

Mange skal kanskje ut å rydde for første gang, og Gromstad har derfor tips til hvordan gå frem for å rydde:

- Strandryddeuka er for alle, både store og små aksjoner teller. Dersom du aldri har ryddet før, er det en god idé å ta med en venn til et sted i nærområdet og rydde der. Mange vil bli overrasket over hvor mye søppel som finnes i naturen, sier Gromstad.

Hold Norge Rent har også delt Strandryddeuka opp i temadager som Barnas dag og Rydd med jobben. Disse temaene er til inspirasjon. Nærmere informasjon om de ulike temadagene finnes på Hold Norge Rents nettsider.





Digitalt verktøy

Gromstad legger til at et godt tips er å bli kjent med Rydde, som er et digitalt verktøy for frivillig opprydding. Her kan man planlegge egne ryddeaksjoner eller finne en ryddeaksjon i nærområdet, som man kan bli med på. Rydde viser også hentepunkt for gratis ryddeutstyr og hvor frivillige kan levere avfallet etter aksjonen.

Kommunene har en nøkkelrolle i arbeidet mot forsøpling, og Hold Norge Rent håper alle kommuner sprer informasjonen om Strandryddeuka ut til ansatte, innbyggere, skoler og barnehager.

- Men også bedrifter kan ta med ansatte på ryddeaksjoner og utfordre andre bedrifter til å gjøre det samme. I tillegg kan både kommuner og bedrifter bli utleveringssteder for gratis ryddeutstyr. Dette bidrar til å senke terskelen for å bli med på Strandryddeuka, avslutter Gromstad.