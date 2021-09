Nytt ungdomsråd valgt. Og ledervalget avgjort med knappest mulig margin

Nyheter

- Jeg vil fortsatte som leder. Men jeg regner med at Sigurd også vil, sa Synne Måsøval. Det ble bekreftet av Sigurd Vie, som har vært nestleder i Frøya ungdomsråd det siste året.

Uten at det ble valgkamp eller appeller fikk man dermed litt spenning under dagens ungdomshøring på Frøya. Det dukket heller ikke opp noen nye fjes under høringa. De syv som stemte kjente både til Synne og Sigurd. Sekretær Mona Skarsvåg organiserte den skriftlige avstemningen. Opptellingen gikk kjapt, og viste at Synne fikk fire stemmer, mens Sigurd fikk tre.

Har fått gjennomslag

Både Synne og Sigurd tar fatt på sitt tredje år i ungdomsrådet. De skal fremme ungdommens mening overfor kommunestyret og andre myndigheter, og har opplevd at saker de har jobba med, har fått gjennomslag. For ett år siden leverte de innspill til Frøyas kommunebudsjett, og opplevde at de fikk gjennom flere forslag.

- Det var å gi penger til ungdomsbasen i stedet for til skoletur til Krakow. Vi mente pengene til skoletur klarer elevene å tjene inn selv, og det var viktigere at ungdomsbasen fikk budsjett. Og så mente vi at det måtte bli trafikalt grunnkurs i ungdomskolen. Det ble vedtatt, forteller Synne Måsøval.

Mener tilbudet bør være samlet på ett sted

Videre har ungdomsrådet sagt sin mening om skoletilbudet ved Guri Kunna. Før var det studiespesialisering på både Hitra og Frøya. Nå er det slik at førsteåret studiespesialisering er på skolested Frøya, andre- og tredjeåret er på Hitra.

- Vi mener det ikke er bra med oppdelingen av studiespesialisering. Vi mener at det må være på èn skole, at man kan ta hele løpet på en plass. Vi har også argumentert om at det da bør være på Frøya. Her er det best utvidelsesmuligheter, sier Sigurd Vie.

Skoleskyssen

På spørsmål om hvilke tema som kan bli aktuelle i høst, er det først stille blant den lille gruppen som er på ungdomshøringa. Helt til stikkordet skoleskyss nevnes. Det er det mange som har en mening om.

- Alt funka bra da vi gikk på ungdomskolen. Nå er det ingenting som fungerer, sier Kamile Zekonyte. Hun har startet på videregående i høst.

- Det er fulle busser, og det er lang tid å vente. Alt er bare fucka opp, sier Andrea Reppe Vatn.

Thea Stordahl forteller at hun bor i Måsøyvalen.

- Bussen bruker 1 time og tyve minutter til Sistranda, fordi den skal innom alle plasser, forteller hun.

- Jeg hører det samme også fra elevene som bor på Hitra. Så dette er kanskje en sak vi bør snakke med Hitra ungdomsråd og også, sier Sigurd Vie.

Dette er FUR:

Frøya ungdomsråd skal formelt godkjennes av Frøya kommune. Etter dagens høring er disse valgt:

Synne Måsøval (Leder)

Sigurd Vie (nestleder)

Kamile Zekonyte

Andrea Reppe Vatn

Johan Riise Mathisen

Leander Reppe Vatn (vara)

Kristoffer Henriksen (vara)

magnus Tomassen (vara)

Thea Stordahl (vara)

