Elev smittet - skolen på gult nivå

Nyheter

"Frøya kommune har fått beskjed om 1 ny smittet av Covid-19. Smittesporing er i gang og et mindre antall nærkontakter er satt i karantene. Smitten relateres til utbruddet på Hitra. Den smittede er elev ved Frøya ungdomsskole 8.trinn. Medelever hentes av foresatte i dag og er i karantene inntil test tas i morgen. De skal testes igjen søndag og tirsdag ved Frøya ungdomsskole. Tidspunkt for dette vil komme senere via skolens informasjonskanal" Det melder Frøya kommune i en pressemelding i dag.