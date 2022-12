– Vi ringer julen inn med festgudstjenester julaften

– I år feires julaften i tre av kirkene på Hitra. Og for første gang på mange år blir det julestemning og avslutningsgudstjeneste i ærverdige Dolm kirke som er pyntet i festdrakt for anledningen. Når gudstjenesten her er ferdig på julaften er det klart for å ringe julen inn.