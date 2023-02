Hele fire farevarsel for samme periode: – 70 til 120 mm i døgnet. Noen vil kunne miste veiforbindelsen

Meteorologisk institutt sender lørdag ut et farevarsel på oransje nivå om svært mye regn i store deler av Trøndelag. I tillegg er et farevarsel om is gjeldende, og nå har NVE sendt farevarsel om både jordskred og flom.