Med såpebobler i luften, russelåter på full guffe og en symfoni av tutende biler, ble Fillans innbyggere vitne til et fargerikt "Tut for SUP"-arrangement midt i byens rundkjøring.

Lokalavisen Hitra-Frøya var på plass for å dokumentere festglade deltagere og tilskuere sørget for at det ble en dag å huske. Mellom tuting fra store og små kjøretøy, kunne man høre barnelatter og summingen fra ivrige samtaler - alt dette bidro til en karnevalsaktig atmosfære.

"Det er ikke hver dag man ser en rundkjøring forvandles til en dansearena, men når Hitra Russ setter i gang, er alt mulig!" uttalte en begeistret festdeltaker.

