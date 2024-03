– Det er ikke spredningsfare, sier operasjonsleder Einar Røstum hos politiet i Trøndelag til NTB.

Det var en innringer som meldte om brannen. Da nødetatene ankom, sto huset i full fyr.

– Huset er bekreftet tomt. Vi har kontakt med dem som eier huset, sier Røstum.

Han sier politiet har fått meldinger om at huset var under oppussing. De ble varslet om brannen like etter klokken 4 natt til lørdag.