Endelig tur igjen: Utøya, Stortinget og fancy restaurant

På Guri Kunna har det vært en tradisjon at 3. året på studiespesialiserende har dratt på en lengre ekskursjon. På grunn av reiserestriksjoner i forbindelse med Covid, har vi ikke reist på flere år, men i år bød anledningen seg igjen. Av samme grunn har det vært vanskelig for elevene å jobbe dugnader for å samle inn penger. Takket være bl.a. skolen, Hitra kommune og Frøya kommune, kom vi i mål med økonomien. Turen til 3STA gikk til Oslo i uke 11 og øverst på gjøremålslista sto Stortinget og et besøk på Utøya.