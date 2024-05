Lokalavisa har fått ny medarbeider. Torsdag startet Marcin Szpryngiel (42) i stillinga som ny fotojournalist i Hitra-Frøya.

Szpryngiel kommer opprinnelig fra Koszalin i Polen, men havnet litt tilfeldig i Norge for 21 år siden.

– En venn fra studietiden ringte meg en dag og spurte om jeg ville dra til Norge for en sommerjobb. Slik havnet jeg på Hitra og begynte å jobbe i Hitramat da de åpnet sin nye fabrikk på Kuøya i 2002. Planen var å jobbe kun ett år, men det viser seg at jeg nå har tilbrakt like mye tid her som jeg har bodd i Polen, forteller Szpryngiel.

«For meg som fotograf er Hitra og Frøya en stor skattekiste» fortalte Marcin Szpryngiel da bilde hans av fiskebåten til Vidar Utseth, ble plukket opp og brukt av Visit Norway for noen år siden. Foto: Marcin Szpryngiel

Vil dokumentere folks hverdag

Siden han kom til Norge, har han forelsket seg i norsk natur og begynte å fange den på bilder, forteller Szpryngiel.

– Fra landskapsfotografering gikk jeg over til portrettfotografering, og i 2014 startet jeg min egen bedrift som fotograf i tillegg til vanlig jobb.

I 2019 fikk han muligheten til å jobbe i reklamebyrået Vindfang, hvor han har utviklet de fotografiske ferdighetene sine videre og fått erfaring med reklamearbeid rettet mot det lokale markedet.

– Men jeg savnet virkelig muligheten til å dokumentere hverdagen på bilder og film, så da jobben som fotoreporter i Hitra Frøya dukket opp, kunne jeg ikke si nei.

Spent på nye utfordringer

– Er det noe du tenker kan bli utfordrende i den nye jobben?

– Jeg er glad i utfordringer, så jeg er mest spent. Jeg snakker godt norsk, men det er kanskje den skriftlige delen av jobben som kan bli det mest utfordrende.

Hva tenker du at du kan tilføre Hitra-Frøya lokalavis på positivt vis, da?

– Kanskje vinklinga mi som utenlandsk som bor her i Øyregionen. Og at vi klarer å lage en bildebank som har stor verdi, både for lokalavisa, men også historisk sett.