Lyngbrannen ved Ervikvatnet på Frøya torsdag, viste hvor raskt det kan gå når en brann sprer seg i det tørre gresset.

Heldigvis fikk brannvesenet raskt kontroll på brannen.

– Jeg må få skryte av mannskapet. Det er innsatshastigheten og evnen til å være fremme i støvlene som er make or break i en slik situasjon, sier Johan Pettersen, stasjonsmester på Frøya og distriktsleder for beredskap i brannvesenet.

– Jeg var selv i Trondheim da det skjedde, og hørte på sambandet hvor raskt det gikk fra første melding, til apparatet var i gang. De trosser røyk og varme, og strekker seg langt for å gjøre en god jobb. Det er grunnen til at det gikk så bra, sier Pettersen.

– Vær veldig forsiktig

Årsaken til at det oppsto brann på torsdag, var med høy sannsynlighet en fugl som fløy inn i høyspentledningen.

Det er vanskelig å forhindre.

Likevel mener Pettersen at dette er et eksempel som viser hvor raskt ting kan gå veldig galt når det er så tørt og pent vær over lang tid.

– Det er veldig tørt, og skal ikke mye til for at det får store konsekvenser, sier Pettersen.

– Vær veldig forsiktig med å fyre opp bål, sier han.

– Det er den som setter fyr på fyrstikken som er ansvarlig. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt, sier Pettersen.

Må be om tillatelse til å tenne bål

Det er klare og tydelige regler for når man har lov til å gjøre opp ild. Bråtebrenning og generelle bål er hele tiden forbudt dersom de utgjør en fare for at det kan føre til brann.

– Det eneste man har lov til uten tillatelse, er å grille på egen tomt, der hvor det er egnet og man har tilgjengelige slukningsmidler. I tillegg er det lov til å brenne mindre mengder tørt hageavfall på egen tomt, påpeker Johan.

All bålbrenning i eller i nærheten av skog og mark er forbudt uten tillatelse i tiden 15. april – 15. september.​

– Nå skal man ikke lenger be om tillatelse fra lokalt befal. Nå skal all bålbrenning meldes inn til 110-sentralen. De har nummer 73956480, opplyser Pettersen.

Brenning av avfall er ikke tillatt, dette må leveres til godkjent avfallsmottak. Kun mindre mengder hageavfall kan brennes på egen tomt. Også dette må avklares med 110-sentralen.

– All bålbrenning skjer på eget ansvar, tillatelse fritar ikke fra ansvar, vurder risiko og nødvendig slukke/beredskapsutstyr tilgjengelig, påpeker Pettersen.

– Dersom man vil ha St.hansbål må man søke til Trøndelag brann- og redningstjeneste, sier han.