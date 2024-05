Ei uke på besøk på Hitra og Frøya for Nidarosbiskop Herborg Finnset var ei uke der man solte seg i steikende sol og årets varmeste dager. Dette stod nok i stor kontrast til værdagene i oktober for 125 år siden da det blåste opp på havet utenfor Titran og den store Titranulykka skjedde.

Det var naturlig for nidarosbispen å besøke Titran under dette besøket og markere minnet om de omkomne på havet samtidig som hun la på en krans fra biskop og menigheter på Frøya og Hitra.

Før kransenedleggelsen ved bautaen holdt biskop Finnset følgende tale;

«Vi kan kalle havet den blå åkeren – stedet der man henter sin næring og sitt levebrød. Den blå åkeren kan være som i dag – men den kan også være farlig og lunefull når den uventet reiser seg i opprør i storm og sjø.

I salmen Gud signe vårt folk der dei siglar og ror, skrev salmedikteren Bernt Støylen : «sitt levebrød har dei på brusande hav, med berre ei fjøl mellom seg og si grav.» Slik var det for mange – i åpen båt, med erfaring, snarrådighet og egen muskelkraft som de viktigste ting du måtte ha.

I år er det 125 år siden Titranulykka natt til 14. oktober 1899 som en følge av et uvær som ikke kunne varsles lokalt. Storsildfisket pågikk, og mulighetene for storlott lå der.

Et varsla uvær – men varselet nådde ikke fram: telefonkabelen som kunne ført informasjonen helt fram, var allerede strekt over til Frøya – men anlegget var ikke satt i gang

29 båter forsvann, 141 fiskere omkom, 32 av de omkomne var fra Frøya, 8 fra Hitra.

Vi kan knappest forestille oss hva de opplevde og hva de hadde å kjempe med:

Hvor mange satt igjen i fattigdom, sorg og fortvilelse?

Ulykka gjorde stort inntrykk på nasjonen, og mange var villige til å hjelpe. Det forandret ikke sorga for de som satt igjen, og som 50 år seinere reiste dette minnesmerket.

«Også vi når det blir krevet», sang vi på nasjonaldagen. Også vi når det blir krevet. Denne katastrofen kan vi også sette inn i denne rammen: Fellesskapet hedrer de som la sine liv i å holde verden gående og oppreist, og måtte gi det i kampen for føda. Fellesskapet – «Vi»-et , Det Norge som denne ulykka er en del av, og som vi har som en del av vår felles historie: de som kjempet for ei framtid for sine, men som fikk ei våt grav – og familiene som satt igjen med tapet av ektefeller, fedre, brødre, sønner, familieforsørgere.

Også vi når det blir krevet.

Til minne om dem som fant sin grav på havet, og de som måtte ta kampen for føda og livet videre alene, legger vi ned denne kransen, sa biskop Herborg Finnset før Sistranda mannskor avsluttet med sangen Ut mot Havet.

Tom Skare, kirkeverge.